Tres homes arrestats per conduir sent positius en alcohol

Pel que respecta a delictes contra la seguretat del trànsit, durant aquests darrers dies el servei de Policia ha procedit a la detenció de tres persones, tots homes i amb edats compreses entre els 28 i 46 anys. Van ser controlats conduint els seus vehicles sota els efectes de l’alcohol amb nivells superiors permesos per la llei.
Segons assenyalen fonts del servei de l’ordre, aquestes tres persones arrestades van donar uns resultats positius d’alcoholimetria, en les respectives proves a les quals van ser sotmeses, que anaven entre 1,24 i 2,53gr./l.