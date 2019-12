Durant el dia d’avui hi ha hagut dos accidents de circulació a la xarxa viària andorrana amb el resultat de tres persones ferides.

El primer succés s’ha produït a les 11:08 hores a l’avinguda François Miterrand d’Encamp, ha estat un accident amb un sol turisme implicat, un Seat Ibiza amb matrícula espanyola. La passatgera, una dona no resident de 19 anys, ha resultat ferida.

A les 14.03 hores hi ha hagut una altre accident, en aquesta ocasió a la CS 130, carretera de la Rabassa, de Sant Julià de Lòria. S’ha tractat també d’un accident amb un sol turisme implicat, un Opel Corsa amb matrícula espanyola. El conductor, un home no resident de 52 anys, i la passatgera, una dona no resident de 30 anys, han resultat ferits.