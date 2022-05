Tres errors habituals que comets (o no) en cuidar els peixos

Moltes persones trien tenir un aquari o peixera a casa perquè els peixos són mascotes que no necessiten que estiguis tot el dia pendents d’ells ni cal proporcionar-los moltes cures diàries. Tanmateix, això no és sinònim que no calgui parar-los atenció i vetllar perquè els peixos tinguin benestar. De fet, és habitual que moltes persones, per inexperiència o falta de coneixement, cometin alguns errors que poden costar molt cars, en termes econòmics i emocionals, perquè morin els peixos.

Nombre de peixos.

Quan es parla dels peixos que han de viure en la peixera o en l’aquari, sempre es parla que no cal posar, evidentment, espècies que siguin incompatibles. Però no és l’únic aspecte en el qual cal fixar-se.

És fonamental saber quants peixos poden estar en aquest aquari. I és que els peixos han de poder nedar lliurement.

I, com saber el número d’adequat? Influeixen tres variables: la grandària de la peixera o de l’aquari, el sistema de filtratge perquè, a més peixos, més filtració s’haurà de fer per a mantenir el bon estat de l’hàbitat, i de la qualitat de l’aigua.

Sistema de filtratge.

El sistema de filtratge és una altra de les claus que ha de tenir-se en compte. Habitualment, quan es compra la peixera o l’aquari, sol venir amb sistemes estàndard, que no sempre són els millors. Moltes vegades, requereixen l’adopció o instal·lació d’altres sistemes addicionals o de qualitat i característiques superiors.

I, què té a veure el filtratge? És molt important, perquè si hi ha molts peixos en la peixera, es generaran més deixalles i serà més necessari el filtratge. Si no es fa bé, es perdrà qualitat en l’aigua perquè les deixalles es podreixen i acabaran enverinant-la, originant considerables problemes en la salut dels peixos.

Mala neteja.

Un altre dels errors comuns que es cometen en cuidar o netejar un aquari és la neteja. I és que es tendeix a pensar que ha d’estar totalment net. I és una gran equivocació. De fet, és fonamental que l’aquari o peixera estiguin una mica bruts.

La clau està en el fet que l’aigua ha de tenir els bacteris i microorganismes que habiten en ella de manera natural i que són bàsics per als peixos. Si s’eliminen, l’aigua no serà tan bona per als animals.

Per animalmascota.com / AMIC – Tot Sant Cugat