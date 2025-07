Tres entitats cooperatives rehabilitaran l’Alberg de Talarn per a fer-hi pisos protegits

Estat actual de l’edifici de l’Alberg de Talarn (Foto: El Rogle)

El col·lectiu El Rogle, format per tres entitats cooperatives (Alba Jussà, Coop d’Era i Montanyanes), ha impulsat la rehabilitació de l’edifici de l’Alberg de Talarn (Pallars Jussà). L’objectiu que tenen és que en aquest immoble s’hi pugui oferir entre 6 i 8 habitatges de protecció oficial. Ben aviat volen començar les obres de rehabilitació de l’edifici, que es preveu que s’allarguin fins al final del 2027. Els treballs donaran lloc a un conjunt de pisos petits, d’entre 40 i 70 metres quadrats, que es complementaran amb zones comunes.

L’Alberg de Talarn és propietat de l’Institut de Germanes de la Sagrada Família d’Urgell. Des d’El Rogle han explicat que aquesta congregació cristiana “ha fet una aposta clara per a la generació d’habitatge social” en aquest espai. Paral·lelament, l’Ajuntament de Talarn també hi ha tingut un rol actiu, perquè ha posat en contacte les dues entitats interessades i ha facilitat els espais de coordinació per a fer possible el projecte.

Els destinataris d’aquests habitatges hauran de complir uns requisits per poder accedir als habitatges. Les condicions les definirà la Generalitat. Paral·lelament es preveu establir uns barems de puntuació d’àmbit local, que permetin prioritzar aspectes vinculats a l’arrelament al Pallars Jussà o a col·lectius concrets de la comarca.

Just al costat de Talarn, a Tremp, El Rogle ja ha posat en funcionament fa poc temps un edifici en què també s’ofereix fins a 6 pisos amb lloguer assequible.