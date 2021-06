Tres dies de pur ciclisme a l’Andorra 21 Ports

Després de mesos de preparació i planificació, l’Andorra 21 Ports és una realitat. La primera cursa de l’Andorra Multisports Festival, organitzat per The IRONMAN Group, ha finalitzat avui després de 3 etapes de pur ciclisme. Han estat tres dies inoblidables recorrent els millors ports d’Andorra sobre la bicicleta.

La tercera etapa començava amb unes perfectes condicions meteorològiques, i més de 120 entusiastes ciclistes disposats a encarar l’últim dia de l’Andorra 21 Ports. Alguns d’ells havien corregut les dues etapes anteriors, uns altres s’afegien avui a la línia de sortida per a gaudir de l’etapa de 106 km i 2900 m de desnivell.

Durant les tres etapes, els ciclistes han conquerit 9 dels més importants i durs ports del país dels Pirineus, molts d’ells part d’històriques Grans Voltes. Els finishers de la inaugural Andorra 21 Ports podran estar orgullosos d’haver recorregut més de 300 quilòmetres amb 8.000 m d’altitud.

En cada etapa els ciclistes es disputaven diferents mallots, el de líder individual i per equips, el de la muntanya i el del més jove. David Fernández (AND), amb un temps de 10:51:58, i Stéphanie Gros (FRA), que ha aturat el cronòmetre en 13:17:41, han estat els guanyadors finals de la general, vestint el mallot groc tant en l’etapa dos com en la tres, mentre que Gros també ha estat reconeguda amb el mallot de la muntanya (02:59:11). L’excampió del món de descens, Tomi Misser, també ha pogut demostrar el seu talent com a escalador, ja que ha estat el millor de la muntanya amb un temps de 02:14:00. Per la seva part, l’andorrà Sergi Casabella ha estat el millor corredor menor de 25 anys, acabant les tres etapes en 11:01:44. En categoria masculina i per equips mixtos, respectivament, Mondraker Blue Force (21:48:57) i Sasoituz Bera (28:26:33) s’han alçat amb la victòria final. La informació completa dels resultats la pots trobar aquí.

El guanyador de la classificació general, David Fernández afirmava que “aquesta cursa era el meu objectiu de la temporada i estic orgullós d’haver complert. Després de totes les dificultats d’aquesta temporada estic content de poder haver competit amb els companys i donant la volta al meu país. És una cursa dura, però definitivament val la pena.”

Stéphanie Gros, ha vingut a Andorra per primera vegada per competir en la cursa i diu estar “sorpresa de com de bonica i salvatge és Andorra”. També afegeix que “he vingut a la cursa pel plaer de competir, però després de posar-me líder en la primera etapa el meu objectiu s’ha convertit a mantenir el mallot. Malgrat la duresa del circuit, la regularitat que he tingut m’ha portat al calaix més alt del podi i no puc estar més contenta. Ha estat una gran experiència.”

Aquesta edició ha estat, sense cap mena de dubte, una aposta per al futur. Edur López, director de la cursa, ha dit que “estem orgullosos de com ha començat l‘Andorra Multisport Festival amb l’Andorra 21 Ports. Després de mesos complicats per a tots, ens emociona poder tornar a fer el que més ens agrada: crear experiències esportives inoblidables per als atletes. Malgrat tots els obstacles, hem ofert la cursa ciclista per etapes que Andorra es mereixia i que els atletes han gaudit mentre recorrien el país a cop de pedal. Veiem el 2022 amb optimisme i amb l’objectiu de donar la benvinguda a més ciclistes perquè descobreixin el nostre país, les nostres carreteres i la nostra gent”.

L’Andorra 21 Ports baixa el teló, però l’Andorra Multisport Festival acaba de començar a Andorra. Mentre els ciclistes gaudien dels millors ports de muntanya sobre la bicicleta, centenars d’atletes competien a la Trail 100 Andorra-Pyrenees. A més, del 30 de juny al 3 de juliol es disputarà una cursa de BTT, l’Andorra MTB Classic–Pyrenees i el 4 de juliol l’IRONMAN 70.3 Andorra.