Tres detinguts per possessió de drogues

Un home emmanillat (arxiu)

La Policia ha detingut els darrers dies tres persones per possessió de drogues. Divendres a la tarda a Andorra la Vella es va arrestar un home, no resident, de 27 anys, amb 1,1 grams de cocaïna. Dissabte a la tarda a la frontera del riu Runer els agents van detenir un altre home, no resident, de 30 anys, amb 2,6 grams de tusi, l’anomenada cocaïna rosa, i amb 30 ml d’èxtasi líquid. Diumenge a la tarda, també a la frontera del riu Runer, es va arrestar igualment un home, no resident, de 21 anys, amb tres pastilles que han donat un resultat positiu en metamfetamina.



Per un altre motiu, la matinada de diumenge, a les 05:00, la Policia va detenir un veí del Principat de 28 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral després d’agredir un altre home a la sortida d’un local d’oci nocturn d’Andorra la Vella.