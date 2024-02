Detenen tres homes per identificar-se amb documents falsos

Unes manilles (Policia d’Andorra)

Els darrers dies, la Policia ha detingut tres homes com a presumptes autors de delictes contra la seguretat en el tràfic jurídic. Un d’ells, de 33 anys, va ser arrestat per identificar-se a la frontera del riu Runer amb un carnet de conduir fals; a un segon, de 32 anys i no resident, se’l va detenir a la frontera del Pas de la Casa per haver-se identificat amb una identitat falsa.

Finalment, el tercer, de 28 anys, va ser detingut al poble del Pas, també per haver-se identificat amb una identitat falsa. En aquest darrer cas, va ser un agent de Duana qui va donar l’avís a la Policia després de controlar-lo amb 200 paquets de tabac de contraban.