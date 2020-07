Tres detinguts per entrar de matinada a les piscines de Caldea

La policia va detenir tres joves de 19 i 22 anys per haver accedit de manera il·lícita en un centre de lleure d’Escaldes-Engordany. Es tractaria de Caldea. Els fets van passar la matinada del 10 de juliol.

Els detinguts van enfilar-se per un mur d’uns 3 metres d’alçada i van entrar a l’interior del recinte i es van banyar a les piscines.

Dos dies abans, la policia va intervenir entre una parella en què l’home va donar una bufetada a la dona en una plaça. En el moment de la detenció, ella s’hi va interposar deixant anar injúries als agents.

Un altre dia, el cos d’ordre també va haver d’actuar en un establiment on un home va amenaçar l’exparella.

Són tres de les detencions més destacades de la darrera setmana, amb el decomís de tabac al Pas de la Casa, valorat en prop de 7.000 euros, i l’operació antidroga a Escaldes-Engordany amb quatre detinguts.

La policia també va fer 15 detencions per positius d’alcoholèmia, la majoria en el marc de la campanya contra l’alcohol i les drogues que va començar a final de juny. Destaca la d’un home de 52 anys, per donar una taxa de 2,35 grams per litre de sang.

En una altra detenció, a més de donar positiu, l’home de 33 anys portava 0,2 grams de cocaïna. Va ser el mateix dia que també es va detenir una persona, a la frontera del riu Runer, que volia accedir al Principat amb 0,5 grams de cocaïna.