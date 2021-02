Tres detencions per maltractaments en l’àmbit domèstic i una per un delicte contra la llibertat sexual

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 14 persones durant aquesta darrera setmana (del 8 al 14 de febrer de 2021). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes, contra la seguretat del trànsit (9) i altres delictes (5). D’aquests darrers, tres corresponen a delictes contra la integritat física en l’àmbit domèstic i una altra per un delicte contra la llibertat sexual.

El 08/02/2021 a les 00:51 hores a Andorra la Vella, es va detenir una dona de 23 anys, com a presumpta autora d’un delicte contra la integritat física en l’àmbit domèstic. Els agents van ser requerits a la via pública per una discussió de parella que deriva en una agressió per part de la detinguda envers la víctima, en propinar-li diversos cops de puny i puntades de peu. La víctima presenta una ferida erosiva important al coll.

El 09/02/2021 a les 01:05 hores a Sant Julià de Lòria, es va detenir un home de 30 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física en l’àmbit domèstic. Els agents van ser requerits en un domicili particular per una discussió entre un fill i el seu pare que deriva en una agressió per part del detingut envers el progenitor, en propinar-li varis cops al rostre i coll, tanmateix injuria a l’interessat.

El 14/02/2021 a les 22:07 hores a Soldeu, es deté una dona de 52 anys, com a presumpta autora d’un delicte contra la integritat física. Es requereix els serveis policials per una desavinença de parella en un establiment de restauració, sobre lloc es determina que la interessada i degut presumiblement a la ingesta d’alcohol hauria donat dues bufetades a la cara al seu cònjuge.

El 11/02/2021 a les 10:16 hores, es va detenir un home de 41 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual.

Delictes contra la seguretat del trànsit

El 12/02/2021 a les 00:40 hores, es deté un home de 29 anys, amb una taxa de 1’15 g/l., parada rutinària.

El 12/02/2021 a les 00:45 hores, es deté un home de 23 anys, positiu a la prova de tòxics salivar. Durant el control, se li troba en la seva possessió un bastó telescòpic de defensa (el qual el seu port és prohibit) i endemés se li incauta una petita porció d’haixix i marihuana; parada rutinària.

El 12/02/2021 a les 19:25 hores, es va detenir un home de 33 anys, amb una taxa de 1,72 g/l., endemés de donar positiu a la prova de tòxics salivar, accident de danys materials.

El 13/02/2021 a les 01:31 hores, un home de 25 anys és detingut amb una taxa de 1’61 g/l., control rutinari.

El 13/02/2021 a les 16:50 hores, es deté un home de 53 anys, amb una taxa de 0’94 g/l., parada rutinària.

El 14/02/2021 a les 00:45 hores, un home de 36 anys és detingut amb una taxa de 1’73 g/l., parada rutinària.

El 14/02/2021 a les 03:30 hores, es va detenir un home de 34 anys, amb una taxa de 1’19 g/l., infracció al codi de la circulació.

El 14/02/2021 a les 04:10 hores, un home de 23 anys és detingut, amb una taxa de 1’85 g/l., parada rutinària.

El 14/02/2021 a les 22:40 hores, es deté un home de 65 anys, amb una taxa de 1’26 g/l., parada rutinària.

Detencions per altres delictes

El 10/02/2021 a les 10:22 hores, un home de 48 anys és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública.