Tres combois d’ajuda humanitària es preparen per anar cap a Ucraïna

La Creu Roja Andorrana ha presentat les accions previstes en el marc de l’ajuda humanitària que s’ha activat fa unes setmanes per a Ucraïna. El primer comboi oficial pilotat per l’entitat i amb el suport de Bombers d’Andorra sortirà aquest dimecres a primera hora de la matinada en direcció a la ciutat polonesa de Przemysl, situada a pocs quilòmetres de la frontera ucraïnesa. Després d’haver donat suport a la iniciativa privada de Montse Cardelús -qui va organitzar el primer comboi andorrà cap a Ucraïna-, l’entitat Creu Roja ha informat que prendran part en aquest segon viatge unes divuit persones i un total de sis vehicles.

Les tres furgonetes, una de Bombers d’Andorra, una segona cedida per l’empresa Àbiòtic i la tercera fruit d’un acord amb Seuwagen -qui també ha cedit una nau industrial per a l’emmagatzematge de mercaderies-, així com un camió de Bombers, un segon camió de 3 T i finalment la furgoneta de la Creu Roja, estan tots carregats amb material provinent de les donacions d’aquestes últimes setmanes. La missió d’aquest comboi és fer arribar l’ajuda humanitària el més a prop possible de la frontera perquè el Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) i les societats locals de l’ONG les puguin distribuir a la població.

En aquest viatge es transporta sobretot aigua, medicaments, roba i aliments per a bebès. El camió de Bombers es va carregar diumenge amb més de 24 palets, i el segon, amb 12. El retorn està previst el diumenge 13. La Creu Roja Andorrana insisteix que aquests combois són realitat gràcies a la cessió desinteressada de vehicles, en aquest primer cas de Bombers, i per al proper, de Transports Areny amb un camió. Andbus, per la seva part, ha donat a l’entitat un autobús que s’utilitzarà en el segon comboi i que quedarà en propietat de la Creu Roja, així com la Cooperativa Interurbana que també n’ha donat un que s’aprofitarà en el cas del tercer. Per descomptat, cal donar les gràcies també a la mobilització del poble andorrà (particulars i empreses privades), que des de l’inici de la campanya està bolcant-se completament a entregar a la Creu Roja material de tot tipus.

En aquest sentit, el director general, Jordi Fernandez, ha recordat que la demanda de material que es fa segueix sempre les necessitats reals que se’ls comunica des de la Ukranian Red Cross de les diferents ciutats. Les actualitzacions és comparteixen mitjançant les xarxes socials de l’entitat. Destaca que per ara es necessita sobretot menjar per a nadons i bebès, bolquers, menjar preparat i conserves, coberteria i plats d’un sol ús, productes de neteja i d’higiene general i femenina, així com material per entretenir els nens i carregadors de mòbil.

Els punts de recollida inicials segueixen sent el Club Energy a Escaldes Engordany, així com la botiga Marsupi, les guarderies Dau d’Andorra la Vella i Baldufa d’Ordino, Vallnord, Caldea, els supermercats City Center i Bon Dia, que s’han sumat a la iniciativa des del primer dia, i finalment el magatzem de la Creu Roja. A banda, els intervinents a la roda de premsa, Fernandez, Oscar Llovet i Irina Palyushok han insistit també a donar les gràcies a totes les persones que col·laboren de qualsevol manera. S’ha comunicat també que ja s’han recaptat 54.485 € mitjançant els comptes habilitats en totes les entitats bancàries del país.