Tres atropellaments amb ferits aquest dilluns

No ha estat una bona jornada pel que fa al nombre d’accidents de circulació registrats a la xara viària andorrana. Hi ha hagut tres atropellaments durant el matí d’aquest dilluns, dia 11 de setembre. A la mateixa hora (7:20 hores) la Policia ha rebut, a la vegada, dos avisos alertant de sengles sinistres.

Un d’aquests accidents de trànsit ha tingut lloc a l’altura del número 30 de l’avinguda de Sant Antoni de la Massana. Ha tingut lloc l’atropellament d’una vianant per part del conductor d’un turisme Rover model 25, amb matrícula del Principat. La vianant, una veïna d’Andorra, de 39 anys d’edat, ha resultat ferida.

El segon avís, també a les 7:20 hores, indicava que s’acabava de produir un sinistre a l’altura del número 15, de l’avinguda Carlemany d’Escaldes-Engordany. Es tractava de l’atropellament d’una vianant per part del conductor d’un quadricicle Polaris model Predator, amb matrícula andorrana. La vianant, veïna de les valls, de 65 anys, ha patit ferides en l’incident.

El tercer dels avisos ha estat rebut per la Policia a les 11:50 hores. S’informava d’un sinistre al punt quilomètric 1,100 de la carretera general número 1 (avinguda Tarragona), a la parròquia d’Andorra la Vella. En aquest cas, hi ha hagut l’atropellament d’una vianant per part del conductor d’una motocicleta Honda model SH 125 Scoopy, amb matrícula del Principat. La vianant, veïna del país, de 25 anys, ha resultat il·lesa, però, el conductor de la motocicleta, veí d’Andorra, de 24 anys, sí que ha patit ferides.