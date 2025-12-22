Tres arrestats per possessió d’estupefaents

Pel que fa als delictes per consum o possessió de droga tòxica, la Policia ha arrestat 3 persones. Divendres a les 20:45 hores en un local d’oci al Tarter, un veí del Principat de 30 anys amb 0,7 grams de cocaïna que duia a l’interior de la butxaca de la jaqueta. El mateix dia -divendres-, a les 23:30 hores, un turista de 30 anys a la frontera del riu Runer, en possessió de 2,3 grams de cocaïna i 8,4 grams de marihuana.
Per altra banda, l’endemà, a la frontera del DCNJ de Portà, el servei de Policia va detenir una turista de 27 anys en possessió de 0,7 grams de cocaïna i 0,9 grams d’haixix.