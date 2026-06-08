Tres arrestats per possessió de droga, un d’ells circulant en un vehicle sense llums i amb el conductor sent positiu per alcohol i sense permís

Pel que fa a delictes contra la salut pública, la Policia ha detingut tres persones més la darrera setmana. A la frontera del riu Runer es va arrestar, dijous a la tarda, un home de 56 anys amb 0,43 grams d’heroïna i, la matinada de diumenge, una dona de 19 anys amb 0,5 grams de tusi. La mateixa matinada de diumenge, però al Pas de la Casa i durant una ronda preventiva, la Policia va detenir un home de 42 anys en possessió d’1,2 grams de cocaïna.
En aquest darrer cas, tant ell com el conductor, un turista de 26 anys que va donar positiu en alcoholèmia amb una taxa 1,79 i també va ser arrestat, van ser controlats perquè circulaven en un turisme sense l’enllumenat obligatori. El noi de 26 anys, a més, no tenia permís de conduir.