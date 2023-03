Tres arrestats per conduir sota els efectes de l’alcohol

Un control d’alcoholèmia (Policia d’Andorra)

Tres homes han estat els arrestats, els darrers dies, per la Policia per donar positiu en alcohol mentre conduïen. Un d’ells és un veí del Principat, de 61 anys d’edat, a qui es va detenir amb una taxa d’1,09 arran d’un accident amb danys materials dimecres.

La matinada de dijous, la Policia va arrestar un home també veí de les valls, de 22 anys, amb una taxa de 0,88 a qui va controlar després que intentés escapar d’un control i no fer cas de les indicacions dels agents. Per aquest motiu, també se’l va detenir com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública.

La matinada d’aquest divendres, un altre home, veí d’Andorra, de 39 anys, ha estat arrestat amb una taxa de 0,97 en un control rutinari.