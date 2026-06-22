Tres arrestats per alcoholèmia, un d’ells implicat en un accident

Pel que fa a conducció sota els efectes de l‘alcohol, aquest passat cap de setmana, el servei de Policia ha procedit a la detenció de tres persones. Per una banda, es tracta d’una dona de 32 anys que va ser controlada la matinada de dissabte amb una taxa positiva d’1,72 quan conduïa pel vial d’Encamp fent ziga-zagues. També es va arrestar un home de 45 anys amb una alcoholèmia de 2,27 després de tenir un accident de circulació de danys materials la matinada de diumenge a l’avinguda Salou, a l’altura de l’Estadi Comunal, a Andorra la Vella.
Pel que fa al tercer detingut per alcoholèmia aquests darrers dies, el servei de l’ordre informa que es tracta d’un conductor, de 47 anys, i que va ser controlat a la parròquia d’Encamp amb un positiu d’1,3.