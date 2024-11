Tres agències del Pirineu presenten la seva oferta a turoperadors dels Països Baixos

Presentació de l’oferta turística del Pirineu a turoperadors dels Països Baixos (Foto: Diputació de Lleida)

Tres agències del Pirineu han presentat, aquest dimarts, la seva oferta turística a una quinzena de turoperadors dels Països Baixos. Ho han fet en el marc d’una acció organitzada pel Programa Pirineus de l’Agència Catalana de Turisme (ACT), del qual el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida n’és soci. En concret, hi han pres part els representants d’Outdoor Adventour, Oci Pirineus i Exciting Events.

L’acció ha tingut com a objectiu donar una major visibilitat a les activitats del Pirineu, tenint en compte que, l’holandès, és un dels mercats internacionals prioritaris pel sector turístic pirinenc i de les Terres de Lleida. En concret, representa aproximadament un 7% del total de pernoctacions de turistes estrangers, només per darrere dels visitants de França, el Regne Unit i Alemanya.

L’acte va començar amb una presentació de la destinació per part de la directora del Centre de Promoció Turística de Catalunya al Benelux i la responsable de la marca Pirineus. Tot seguit, les agències receptives van poder explicar els seus productes als turoperadors convocats. Per a acabar, es va organitzar una roda d’entrevistes per a intercanviar experiències. A la jornada també van participar dos prescriptors holandesos que ja han visitat el Pirineu i van explicar les rutes de Carros de Foc i Tres Refugis.