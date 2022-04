Tres actituds diferents per afrontar la vida

L’actitud es pot resumir com la forma d’interactuar amb les situacions quotidianes. És la forma de viure el dia el dia i, conseqüentment, els costums i hàbits venen condicionats per ella. Aleshores, tenim la depressiva, la indiferent i la optimista, i com es pot imaginar les repercussions mentals també seran diferents.

La depressiva es caracteritza per l’ansietat i la tristesa, la persona viu les situacions amb por, no les gaudeix, per molt positives que siguin, perquè sempre està en espera d’alguna mala notícia o de què la situació actual acabi en desgràcia. Viu en el passat i fa un relació directa entre les situacions viscudes amb les que viurà, aleshores, està trista i ansiosa perquè pensa que no pot canviar el resultat.

Per la seva banda, la indiferent és neutra i com a resultat es viu en la reactivitat emocional. Si les situacions són alegres, se somriu, i si són tristes, es plora. També dir que té els seus avantatges perquè la persona no espera res de la vida, es comporta tal qual es presenten les situacions, va adaptant-se a elles, però el problema apareix quan venen moltes negatives de cop o seguides en un curt termini de temps. L’adaptació es fa de forma depressiva i l’estat depressiu es pot transformar en depressió crònica.

Tot i que tots tenim estats depressius, transcorreguts uns dies desapareixen perquè l’estat optimista acaba imposant-se i és que sent optimista la vida s’interpreta d’una manera diferent a les altres dos. Amb la primera, la persona es focalitza en el passat, no gaudeix del present i dibuixa un futur catastròfic. Amb la segona es deixa endur per les circumstàncies però si no vigila, pot caure en el comportament compulsiu ja què no raona les situacions, tot són emocions. En canvi, amb la tercera, la persona raona les situacions i busca com treure’n profit, encara que en un principi sembli impossible. Significa viure en el present, sense deixar de pensar en el futur i agafant el passat com a referent però, sense deixar-se condicionar per ell.

