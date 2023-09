Tres accidents de trànsit amb ferits aquest diumenge

Una imatge d’arxiu d’una moto accidentada (iStock)

Aquest diumenge, 24 de setembre, s’han registrat tres accident de circulació en diferents punts de la xarxa viària andorrana. Dos, han tingut lloc durant el matí i, el darrer, a la tarda. El primer ha estat a la parròquia d’Escaldes-Engordany, a les 11:45 hores. S’hi ha vist implicat un únic vehicle, un turisme Ford Fiesta amb matrícula del Principat. La seva conductora, una veïna de les valls, de 46 anys, ha resultat ferida.

L’altre sinistre de trànsit s’ha produït molt pocs minuts després del primer, just abans del migdia, i s’ha localitzat a la parròquia de Canillo. També hi ha hagut un sol vehicle involucrat. En aquest cas una motocicleta Yamaha YZF amb matrícula espanyola. El conductor, un home no resident, de 26 anys, ha patit ferides en l’incident.

El tercer sinistre s’ha registrat a la parròquia d’Andorra la Vella. La Policia ha rebut l’avís a les 17:45 hores. Es tracta d’un accident entre un turisme Opel Corsa i una motocicleta Kymco Grand Dink, ambdós amb matrícula del Principat. La conductora de la moto, una jove de 17 anys d’edat, ha resultat ferida.