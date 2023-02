Treballs forestals a la parròquia de la Massana

Un bosc a la parròquia de la Massana (Comú de la Massana)

Les actuacions silvícoles previstes per a aquest exercici, a la parròquia de la Massana, donaran el tret de sortida als boscos vessant avall del Planell de la Caubella, que arriben fins al solà de Sispony. L’informe tècnic assenyala aquesta zona com a prioritària per partida doble, donada la seva vulnerabilitat i localització. És important sanejar aquesta gran àrea, molt freqüentada pels excursionistes i amb un únic accés rodat, que agreujaria la situació en cas d’incendi, assenyalen fonts comunals.

Les actuacions aniran encaminades a disminuir la càrrega de combustible dins el bosc i reconduir les densitats dels arbres, per a poder donar vigor al seu creixement i major resistència del bosc a la sequera. Es tracta de millorar l’estat de salut dels boscos, recuperant la cultura de la gestió forestal, imprescindible tant a nivell de garantir la biodiversitat com de seguretat, asseguren les mateixes fonts comunals.

La zona de més perillositat se situa a la franja forestal situada entre el solà de Sispony, els Plans i Escàs, a causa de la densitat de la vegetació i la proximitat amb les zones habitades. A més, alguns d’aquests boscos, com el vedat els Plans, estan catalogats com a boscos de defensa pel Pla de prevenció d’allaus de Govern, per la qual cosa requereix una atenció especial per a evitar qualsevol incendi forestal.

El Pla d’Ordenació Forestal dels boscos públics de la Massana, amb vigència fins el 2036, planifica les actuacions silvícoles a realitzar al llarg d’aquest període per a millorar els hàbitats, recuperar les pastures, reduir el risc d’incendi i, en general, per millorar l’estat de salut dels boscos. Enguany s’ha volgut prioritzar la prevenció contra el risc d’incendi, a causa de les altes temperatures i la sequera de l’estiu passat.

D’altra banda, la neteja i sanejament de boscos també és necessària per a eliminar aquells arbres dèbils i de poca capçada, que poden ser perillosos en cas de caiguda.

S’està intentant intensificar els treballs silvícoles i fer pedagogia, explicant que cal tallar arbres per a enfortir el bosc. Al principi, hi havia gent que no entenia per què s’havia de fer, però després dels episodis de pluges i vent forts del darrer any, molta gent va entendre la importància de tenir boscos amb bona salut, indiquen des del comú massanenc.

Es destinaran 72.000 euros a la primera fase dels treballs silvícoles per a prevenir el risc d’incendi als voltants de la Caubella. D’altra banda, també es donarà continuïtat als treballs silvícoles de millora cinegètica del vedat de Xixerella, destinats a millorar l’hàbitat dels isards.