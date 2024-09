Treballen per a recuperar la documentació sobre Andorra o produïda per institucions andorranes que es troba a l’estranger

Una imatge de l’Arxiu Nacional (SFGA)

La recuperació de la documentació sobre Andorra o produïda per institucions andorranes que es troba en arxius a l’estranger és una de les línies de treball del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, a través del Departament de Patrimoni Cultural. L’objectiu és poder documentar tots aquests arxius i establir les relacions institucionals necessàries per tal de disposar de còpies digitals a l’Arxiu Nacional d’aquesta documentació, per tal de centralitzar la recerca de tota la informació existent sobre el Principat.

Aquestes tasques s’estan pilotant a través de l’Arxiu Nacional, el qual centra la tasca de recuperació de fons de les institucions andorranes ubicats als arxius francesos (Centre dels Arxius Diplomàtics de Nantes i els Arxius Departamentals dels Pirineus Orientals), i també dels documents que fan referència a Andorra i que es troben a l’Arxiu General de l’Administració d’Espanya, situat a Alcalá de Henares, el qual disposa d’un gran volum documental (més de 600 unitats) sobre Andorra, produïda i rebuda pel Ministeri d’Afers Exteriors espanyol.

Des que es va crear, l’Arxiu Nacional treballa en la recuperació del patrimoni documental d’Andorra per a poder posar-lo a disposició dels ciutadans. En moments diferents, l’Arxiu Nacional ha dut a terme campanyes de recuperació i digitalització de documentació que es troba custodiada en arxius d’altres països. Tot i així, hi ha documentació clau del país a l’estranger i l’objectiu del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports és que durant aquesta legislatura ja es pugui garantir la consulta des del país a una documentació que permetrà conèixer amb major detall la història d’Andorra.