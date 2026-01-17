Treballen en solucions per a ajudar a la mobilitat de l’Aran, en especial quan l’increment de visitants és elevat

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya, Sílvia Paneque i Sureda, ha anunciat aquesta setmana, durant la seva visita a la Val d’Aran, que “al febrer reprendrem la Taula de Mobilitat Sostenible de l’Aran”. La voluntat, així, és “avançar en aquelles solucions a curt, mitjà o llarg termini que poden ajudar a la mobilitat d’aquest àmbit, especialment en aquests moments de l’any quan l’increment de visitants és elevat i requereix solucions”.
Pel que fa a l’àmbit de l’habitatge, la consellera Paneque ha afirmat que “hem avançat en l’àmbit de dotar de recursos humans el Conselh d’Aran”i ha concretat que “ens hem compromès en finançar la contractació de dos professionals, un arquitecte i un suport administratiu”.
Paneque, que ha recordat “la necessitat del cos de funcionaris inspectors per al seguiment del compliment de la Llei d’habitatge”, ha destacat que “per a garantir la distribució territorial equilibrada, una plaça està assignada específicament a la Val d’Aran”.
Finalment, la consellera ha defensat “la capacitat d’adaptació del Pla 50.000 per a atendre grans ciutats de l’àrea metropolitana, municipis petits i realitats molt diverses”. En aquest sentit, ha destacat el compromís per a “avançar en diferents solars de petites dimensions de vint habitatges o menys”. Sílvia Paneque ha assegurat que “treballarem sobre aquests solars per a avançar de manera tangible en polítiques d’habitatge de lloguer assequible que són tan necessàries aquí a la Val d’Aran”.