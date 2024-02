Treballat bronze de Gina del Rio als 20km mass start dels Mundials júnior

Gina del Rio, a terra, en entrar tercera i obtenir el bronze després d’un extraordinari esforç físic (FAE)

Gina del Rio segueix fent història a l’esport andorrà. Si el dilluns es proclamava campiona del món júnior en l’Sprint d’esquí de fons, avui dimecres ha estat tercera en una cursa totalment diferent, els 20km mass start en patinador, a Planica, Eslovènia. Els Campionats del Món júnior tindran una nova cita per a l’andorrana el pròxim divendres, amb els 10km individuals en clàssic.

Gina del Rio ha fet una cursa molt intel·ligent mantenint el ritme del grup capdavanter, liderant a estones i controlant a les rivals en tot moment. Al final, la cursa s’ha decidit gairebé en l’última volta, després de molts quilòmetres amb el grup de davant molt compacte, quan l’andorrana s’ha destacat amb la italiana Maria Gismondi i la noruega Anniken Sand. Finalment, Del Rio ha estat tercera després que la italiana marxés sola juntament amb la noruega, que finalment també cedia terreny respecte a Gismondi.

Al final, Gina del Rio s’ha penjat el bronze amb molta lluita especialment a l’última volta, on a poc a poc notava que la fatiga era molt gran. El seu crono, 53.09,3, ha estat a 21,0 segons de Gismondi, que ha estat or, i a 9 segons de Sand, segona. Aquesta és la segona medalla de Del Rio en aquests Mundials, després de l’or que va assolir dilluns a la cursa Sprint.





Les impressions

Gina del Rio, fondista: “Sento molta felicitat, no tinc paraules. És increïble. Al principi anàvem controlant, però a la cinquena volta de cop s’han posat a tirar i no sé, m’ha donat un baixó que he intentat seguir però he patit bastant a les dues últimes voltes. Sabia que tenia un grup al darrere, però també que tenia a la segona davant i ho he lluitat, però ha sigut, sobretot mentalment, dura. A l’última volta només anava pensant que ja arribava i que ho tenia allà. Vull donar les gràcies per tot el suport i dir que l’esquí de fons val la pena”.

Xabier del Val, entrenador: “Molt content de com ha anat la cursa. Potser després d’una medalla d’or una de bronze pot semblar no tan important, però ha estat un ‘carrerón’ de la Gina. Les condicions eren molt dures, amb una neu cada vegada més lenta i crec que ha esquiat molt bé, ha sabut estar tranquil·la i, quan ha fet falta, ha estat capaç de patir i treure forces d’on ja gairebé no quedaven. Ha estat intel·ligent, no ha mirat enrere, ha anat cap al davant i ha assolit el podi, que és un podi de molt de mèrit. Destacar la seva capacitat de patiment, que per mi a les dues últimes voltes ha estat clau. Estem molt contents per ella, per l’equip i per aquesta altra medalla amb dues curses espectaculars. S’ha de gaudir aquest moment, celebrar-ho. Això mai se’ns oblidarà.

Laura Orgué, directora d’esquí de fons de la FAE: “Avui ha demostrat que el resultat de l’altre dia no va ser casualitat, sinó que aquest és el seu nivell actualment. I, a més, en una disciplina molt diferent a la de l’altre dia, que era un Sprint, molt explosiva, i en canvi avui en 20km, tot el contrari, prova de resistència, i mira el resultat. Si es miren les classificacions d’avui i les de dilluns, ella és l’única que està en el podi en les dues i, a més, al top10, ella és l’única juntament amb una italiana que ha estat al top10 els dos dies. Aquesta lectura de dades encara dona més valor perquè a més de penjar-se la medalla avui, està sent la més regular de la competició”.

“Estem molt contents, l’equip tècnic ha treballat súper bé i ella ho ha lluitat molt perquè ha sigut una prova dura. A l’últim tram hi ha hagut un ‘tirón’ bastant fort de la italiana, i ella no ha tirat la tovallola i ha aconseguit retallar fins i tot respecte a les del darrera, que l’estaven ‘apretant’. Un resultat excepcional i una manera de competir molt valuosa”.