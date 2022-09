Treballadors del transport sanitari no medicalitzat denuncien irregularitats de la nova concessionària

Els treballadors que fan el servei de transport sanitari no medicalitzat denuncien en un comunicat les irregularitats que estaria cometent la nova empresa adjudicatària, Andorrana de Transport Sanitari.

Asseguren que hi ha malestar perquè l’afiliació a la CASS no estaria feta en nom de la concessionària i perquè la planificació laboral irregular i no equitativa per a tots els treballadors. A més, denuncien que l’equipament reglamentari no permet fer la feina amb la seguretat i conforts requerits.