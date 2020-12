Treball decidirà en els propers dies sobre els 27 acomiadaments d’Andbus

Treball ha de decidir a final de setmana sobre els 27 acomiadaments que vol fer Andbus.

L’empresa va acordar reduir la plantilla tenint en compte la davallada de la facturació per la pandèmia.

Primer es va intentar un acord entre treballadors i direcció sobre com s’hauria de dur a terme però no va ser possible.

Llavors es va portar a Treball l’expedient de regulació d’acomiadament col·lectiu previst. Si la decisió és aprovada els empleats que haurien de ser acomiadats rebrien un preavís d’uns quinze dies.

El comitè d’empresa ha assegurat que entén la mesura perquè la reducció de la feina que tenen és molt visible.