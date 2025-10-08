Traslladen a l’hospital un vianant atropellat a Escaldes, el segon registrat dimarts al país

Segons informa el servei de Policia, aquest dimarts, 7 d’octubre, a la tarda, es va produir un segon atropellament a la xarxa viària andorrana. El primer de la jornada havia tingut lloc uns pocs minuts abans a Encamp. El segon atropellament en qüestió va registrar-se a l’altura del número 4 de l’avinguda Carlemany, a Escaldes-Engorgany.
El servei de l’ordre va rebre l’avís alertant del succés a les 18:20 hores d’aquest dimarts. La víctima és un home de 37 anys. Val a dir que el vianant va haver de ser traslladat a l’hospital per tal de rebre atenció sanitària a causa de les ferides sofertes en l’accident.