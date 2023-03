Transport gratuït i aparcament especial a Canillo per a les Finals de la Copa del Món Andorra 2023

Cartell informatiu sobre com accedir a les Finals de la Copa del món d’esquí (soldeu.ad)

L’equip de les Finals de la Copa del Món Andorra 2023 ha incorporat noves mesures en l’operativa de mobilitat i de logística per a aconseguir que l’esdeveniment, que tindrà lloc del 13 al 19 de març, sigui el màxim de sostenible. L’aposta és contribuir a canviar la dinàmica dels amants de l’esquí alpí per tal que es redueixin al màxim els desplaçaments amb vehicle privat.

Pel que fa als desplaçaments del públic, l’objectiu és que tothom utilitzi transport col·lectiu o bé arribi a les pistes de competició (El Tarter i Soldeu) per pista. Per aquest motiu, tal com ja es va implementar l’estiu passat durant la Copa del Món de BTT a Pal-Arinsal, el transport públic des d’Andorra la Vella serà gratuït per a tothom de les 8 del matí a les 6 de la tarda, amb un reforç especial de freqüències abans de l’inici de les curses i un cop finalitzades. També hi haurà una operativa especial de transport col·lectiu des de la capital per a gaudir de la cerimònia d’inauguració del dilluns 13 de març, a les 19.30 hores.

Juntament amb aquesta mesura, s’habilitaran autobusos llançadora fins El Tarter i Soldeu des de Canillo, on per primer cop s’habilitarà un aparcament especial de 250 places que complementarà les places d’aparcament ja existents a la població. Durant el cap de setmana del 18 i 19 de març, l’aparcament de Grau Roig també servirà de reforç d’accés a l’esdeveniment, des d’on sortiran llançadores fins a Soldeu. A més, per a facilitar l’arribada dels espectadors per pista, durant el cap de setmana els sectors d’Encamp, Canillo i Grau Roig anticiparan l’obertura de pistes a les 8 h del matí.

A més, l’organització de les Finals Andorra 2023 també vol animar els espectadors a utilitzar la nova plataforma de vehicle compartit impulsada pel Govern d’Andorra, http://andorra.compartir.org/, que permet posar en contacte a diverses persones que vulguin fer en vehicle privat el mateix desplaçament, ja sigui regular o esporàdic.

Els trasllats dels mitjans de comunicació fins als centres de premsa es farà amb uns horaris específics per a optimitzar al màxim els desplaçaments. La mateixa política d’optimització s’aplicarà per al trasllat dels equips des de l’aeroport de Barcelona i entre els allotjaments i les pistes de competició.

Finalment, l’equip de logística, encarregat de fer arribar, distribuir i recollir tots els materials i recursos necessaris per a fer possible l’esdeveniment, ha implementat un nou model de treball per a minimitzar encara més els consums energètics i optimitzar al màxim els desplaçaments, tant de les màquines trepitjaneu i els helicòpters com de la resta de mitjans de transport implicats.





Informació pràctica per veure les Finals 2023

del 18 i 19 de març. Les entrades per a assistir a la cerimònia d’obertura i a les curses es poden aconseguir a https://events.grandvalira.com/ca/grandvalirasoldeuworldcup/entrades