Transport gratuït entre Canillo i Grau Roig per a la Copa del Món femenina de Soldeu

Plànol informant de la mobilitat per a la Copa del Món femenina de Soldeu 2024 (organització)

Amb la voluntat de facilitar els desplaçaments per a presenciar la Copa del Món femenina d’esquí alpí de Soldeu a Grandvalira, l’organització de l’esdeveniment habilitarà, els dies 10 i 11 de febrer, una línia de transport gratuïta des dels aparcaments de Grau Roig i de Canillo, amb parada també als aparcaments d’El Tarter, entre les 8 i les 17 hores. En el cas de Canillo, durant el cap de setmana de Copa del Món es tornarà a habilitar l’antic Càmping Pla com a estacionament de 250 places suplementàries a les que ja disposa la població.

A més, a banda d’un transport gratuït entre El Tarter i Soldeu que cobrirà les parades de la línia de transport públic i estarà dirigit a les persones acreditades (voluntaris, premsa, equips, etc.), també hi haurà una connexió directa entre l’aparcament de Cal Gastó d’El Tarter i el poble de Soldeu per a persones amb entrada VIP i, com a novetat, aquest transport també el podran utilitzar les persones que es desplacin amb vehicles amb un mínim de quatre places ocupades. La iniciativa s’anomena ‘Et transportem com un VIP” i pretén fomentar l’ús del cotxe compartit, ja sigui de manera particular o a través del web http://andorra.compartir.org/.

L’objectiu d’aquestes mesures és reduir l’ús del vehicle privat per tal d’aconseguir que l’esdeveniment sigui el màxim de sostenible. A banda, per a facilitar l’arribada dels espectadors per pista, durant el cap de setmana, els sectors de Grau Roig i del Pas de la Casa anticiparan l’obertura de pistes a les 8 del matí.

Finalment, tal com ja es va fer l’any passat durant les Finals de la Copa del Món, la programació dels trasllats dels equips de les corredores s’ha optimitzat al màxim per a reduir desplaçaments innecessaris.