Transport Escolar desdobla línies i avança horaris davant la previsió de nevades

El Govern informa que, davant la previsió de nevades generalitzades a tot el país la matinada de diumenge a dilluns, s’ha decidit per precaució desdoblar algunes línies del transport escolar per evitar incidències, així com modificar alguns horaris per avançar-los lleugerament.

Així, el bus que uneix el Pas de la Casa amb el centre del Principat es desdoblarà en els seus dos recorreguts: hi haurà dos autobusos que sortiran a les 7.25 hores des del Pas de la Casa cap a l’Escola Andorrana de segona ensenyança d’Encamp i el Lycée, i després els dos busos sortiran a les 8.25 hores de l’Ambaixada cap a les escoles de Ciutat de Valls.

A banda d’aquest desdoblament, Transport Escolar també ha decidit avançar l’horari de sortida de sis busos per evitar retards: