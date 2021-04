Trànsit dens amb 5 quilòmetres per entrar a Andorra per la frontera sud i fins a 4 de sortida per França

Aquest dissabte s’ha tornat a registrar de nou trànsit dens a les dues fronteres , tant d’entrada com de sortida.

Durant el matí s’ha arribat als 5 quilòmetres a la N-145 per entrar al país des del sud. La densitat en el trànsit per sortir d’Andorra també ha estat contínua però menys intensa a la frontera del riu Runer i, en canvi, ha arribat als 4 quilòmetres a la francoandorrana a primera hora.

Per Mobilitat és difícil fer previsions, ja que feia mesos que no es registrava aquest volum de vehicles, i la represa de la mobilitat amb Espanya i el confinament de França es van anunciar tot just dimecres.

L’augment del trànsit també s’està fent notar en la presència de visitants als eixos comercials i ha suposat un lleuger repunt en les reserves als allotjaments turístics.