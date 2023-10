Tram final del Cadí Circuit Fer amb la 5a edició de La Foranca

Cartell anunciador de la 5a edició de La Foranca

El Cadí Circuit Fer durà a terme aquest mes d’octubre la part final del calendari 2023, amb l’organització de les tres últimes curses puntuables. La més imminent és La Foranca, a Alàs i Cerc, que aquest diumenge, dia 8 d’octubre, celebrarà la seva 5a edició.

Aquest mateix dissabte i diumenge, abans de la sortida, encara s’admetran inscripcions d’última hora, però, aquestes, seran amb un recàrrec de 5 euros. Els participants rebran una bossa que inclou un obsequi de l’organització, regals i un xec de descompte. Sí que cal portar un got propi per als avituallaments, perquè durant la prova no es donaran gots.

La Foranca va néixer “de les ganes i voluntat de mostrar l’elevat potencial del municipi d’Alàs i Cerc”, tal com recorden els impulsors. La cursa vol ser “un punt de retrobament entre corredors i caminadors i donar a conèixer antics camins que avui estan en desús”. Actualment se segueix apostant per dos recorreguts per tal que la cursa faci descobrir al públic, de tots els nivells, racons d’una bellesa increïble, tot fent conèixer l’entorn d’una manera esportiva i lúdica. Així, es vol “seguir recuperant de mica en mica antics camins i poder acabar gaudint d’una nodrida xarxa de senders locals”, hi afegeixen.

La prova es pot fer en dos recorreguts de diferent nivell. La cursa principal consta de 20 km, amb 550 metres de desnivell positiu. Tot sortint d’Alàs, passa al voltant dels nuclis de Cerc, Artedó i Vilanova de Banat i, després d’arribar fins a prop d’Arsèguel, baixa novament cap a Alàs. També es pot fer el recorregut curt, de 12 km. A més a més, hi ha la cursa Xics, de 3 km, per a categories infantils.