Trajectes curts: no abaixis la guàrdia

Quan pensem en la sinistralitat en la carretera durant els mesos d’estiu i, encara a la tardor, tendim a pensar en els grans desplaçaments relacionats amb les operacions sortida i retorn. No obstant això, la major part dels sinistres es produeixen durant els trajectes curts.

Cal no oblidar que qualsevol distracció, per curt que sigui el trajecte, pot derivar en un contratemps. Un altre factor al qual cal prestar especial atenció és quan s’han de fer desplaçaments a festes, siguin a pobles o de particulars. El cansament, la calor, la falta de visibilitat i, per descomptat, la ingesta d’alcohol i altres drogues, multipliquen el risc.

Cinturó de seguretat: la primera acció en entrar al cotxe ha de ser sempre cordar-se el cinturó de seguretat; per molt breu que sigui el desplaçament. El mateix passa amb les cadiretes infantils.

Respecta sempre els límits de velocitat i distància de seguretat. Dona un cop d’ull a la situació del trànsit en temps real amb la finalitat d’evitar possibles embussos, i tingues presents les condicions meteorològiques. Per curt i repetitiu que sigui el trajecte no et relaxis! Mantingues l’atenció en tot moment.