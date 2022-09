Tractament contra la processionària al solà d’Escaldes-Engordany, Engolasters i la Plana

Aquest dilluns, 19 de setembre, s’ha iniciat a Escaldes-Engordany el tractament aeri de control contra l’expansió de la processionària del pi. A la parròquia es tractaran un total de 140 hectàrees i s’intervindrà a la zona del solà, Engolasters i la Plana.

La climatologia d’aquest estiu ha facilitat l’activitat i la proliferació de l’insecte, fet que justifica repetir els tractaments de control dels darrers anys sobre les actuals eclosions i en prevenció de la problemàtica que genera a l’hivern i a la primavera. L’actuació es realitza sobre els focus més actius detectats i en franges estratègiques per a controlar l’expansió i afectació global.

Com s’ha fet els darrers anys, el tractament es fa amb helicòpter mitjançant l’aplicació del Bacillus thuringiensis, producte biològic autoritzat per la CE per als tractaments aeris de control d’aquest insecte. Aquest producte és compatible amb l’activitat humana (com ara l’apicultura, la recol·lecció de bolets i altres fruits), el medi natural i els animals i no requereix prendre cap mesura de protecció en particular.