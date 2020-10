Tots professionals vinculats amb la construcció seran formats en l’àmbit de la transició energètica

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, juntament amb el director de l’Oficina i del Canvi Climàtic, Carles Miquel, ha presentat el nou Reglament regulador de les capacitacions dels professionals que presten servei en l’àmbit executiu de la instal·lació, del muntatge i de l’obra en l’edificació, en el context de la transició energètica.

El text, que depèn de la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc), estableix que tots els professionals que presten serveis en l’àmbit executiu de la instal·lació, del muntatge i de l’obra en l’edificació han de passar una capacitació professional específica, amb l’objectiu final de garantir un alt grau de qualitat en els serveis prestats i d’assegurar la protecció del consumidor.

L’aprovació del nou reglament permet “refermar l’aposta decidida de tot el sector i de l’administració per impulsar una construcció que es basi en la transició energètica”, ha emfatitzat Calvó. Per això, la titular de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat també ha recordat que “garantir la qualitat en la construcció és fonamental per assolir els objectius que ens hem marcat entre tots per a tenir edificis de consum d’energia quasi nul”.

Així, el document especifica que la formació l’hauran de fer els instal·ladors energètics, els encarregats i caps d’obra en l’edificació i tota la resta de treballadors en l’obra en l’edificació. Queden exclosos aquells que no prestin serveis, manipulin o no facin instal·lacions relacionades amb l’àmbit energètic de l’edificació.

El reglament també defineix que és l’administració l’encarregada de convocar les proves així com el temari de les mateixes, que es publicarà, com a mínim 10 dies abans de la prova. En cas de superar la prova, el Certificat d’Aptitud Tècnic tindrà una durada de 10 anys. Passat aquest termini els professionals hauran de fer formacions de reciclatge per obtenir la renovació del títol.

Tan pel que fa a la preparació de la prova com per a la renovació del carnet, serà el col·legi de cada sector l’encarregat de fer i organitzar les formacions per als professionals associats. És per aquest motiu que el Ministeri ha arribat a un acord de col·laboració amb tots els agents implicats en la cadena de la construcció: l’Associació d’empreses d’electricitat, lampisteria i climatització d’Andorra, el Col·legi oficial d’enginyers d’Andorra, el Col·legi oficial d’arquitectes d’Andorra i l’Associació de contractistes d’obra d’Andorra.

Finalment el Reglament també defineix els terminis màxims per disposar del certificat. Així, s’encomana que els encarregats i caps d’obres hauran de passar la formació abans de l’1 de gener del 2025 i la resta de treballadors ho hauran de fer abans de l’1 de gener del 2030. Si ja disposen de carnet professional en vigor (categoria d’instal·lador energètic) es considera que ja disposen de la capacitació professional i poden accedir a les renovacions previstes al reglament.

“Aquest termini ens permet tenir temps suficient perquè tots els professionals siguin formats degudament”, ha agraït el president d’ACODA, Josep Roca, després de signar el conveni amb l’administració per facultar a l’associació per fer les formacions als professionals.

De manera immediata, i abans de passar les formacions, el Ministeri distribuirà una informació bàsica relacionada amb la transició energètica a tots els treballadors en forma de tríptics perquè ja tinguin la base abans de passar la formació.