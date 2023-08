Tots els detalls de la 9a Copa del Món de BTT a Andorra

Marticella i les autoritats inaugurant la 9a edició de la Copa del Món de BTT a Andorra (Pal Arinsal)

L’estació de Pal Arinsal ha inaugurat oficialment aquest dimarts la 9a edició de la Copa del Món de BTT a Andorra en un acte que ha comptat amb la presència del ministre de Turisme i Comerç del Govern d’Andorra, Jordi Torres; la cònsol major de la Massana, Olga Molné; la cònsol menor, Eva Sansa; i el director general de Pal Arinsal i de l’organització de la Copa del Món de BTT, Josep Marticella.

El tall de cinta, que s’ha dut a terme al nou pont de fusta de la zona de la Caubella, ha marcat l’inici de vuit dies intensos en els quals el Principat, i especialment l’estació de la Massana, seran l’epicentre mundial de la bicicleta, primer amb les curses de la Copa del Món de BTT, i posteriorment amb l’arribada de la 3a etapa de la Vuelta a Espanya a Arinsal, el dilluns 28 d’agost, així com la sortida de la 4a etapa des de la capital, el dimarts 29.

“Fa anys que la Massana està consolidada com la parròquia de la bicicleta i el punt més important arriba aquests dies amb la Copa del Món i l’arribada de la Vuelta a Espanya”, ha indicat Molné. En aquest sentit, Torres ha exposat que “per al Govern d’Andorra, els esdeveniments d’aquestes característiques ens permeten potenciar la diversificació que volem per al país” i a l’hora ha destacat “els grans progressos i millores que s’han fet any rere any des de la primera edició”.

Tal com ha explicat la cònsol de la Massana, aquest dimarts es dona el tret de sortida amb l’acollida dels riders i l’entrega de les acreditacions, mentre que a partir de dimecres s’encetarà l’acció amb els primers entrenaments oficials de descens. “Es posa en marxa la maquinària, i a partir d’avui els entrenaments ja són un espectacle que es pot venir a veure”, ha assenyalat Molné.

Dijous al matí continuaran els entrenaments de descens i també es faran els de cross-country, mentre que a la tarda (a partir de les 15.45 h) es duran a terme les primeres curses amb les classificatòries júnior de descens i les proves U23 de short-track, una de les novetats d’enguany. A partir del divendres 25 d’agost i fins diumenge 27 vindran els plats forts de la setmana amb les finals elit de short-track, descens i cross-country, respectivament, en les quals no faltaran cap dels riders més forts del calendari internacional entre els 700 corredors de 47 països presents en la cita.

Amb l’adquisició dels drets per part de Discovery Chanel i Warner Bros, enguany les retransmissions es veuran potenciades amb més recursos que permetran a l’espectador no perdre’s cap detall. En aquest sentit, Marticella ha assenyalat que “la difusió serà cada any més important i professional”, i per tant les imatges aniran creixent quant a repercussió. Cal recordar que les curses d’Andorra també es podran seguir per RTVA.

Una altra novetat que ha destacat el director general de Pal Arinsal és la zona de l’arribada del circuit de descens, que canvia de lloc. “D’aquesta manera, l’arribada queda més endreçada”, ha detallat. Així mateix, ha destacat el nou espectacular pont de fusta a la zona de la Caubella del circuit de la modalitat de cross-country i des del qual es poden veure totes les parròquies del país gràcies a les vistes panoràmiques de l’entorn.





60.000 visitants i reforç en la mobilitat sostenible

Tal com va avançar Marticella en la presentació de la Copa del Món realitzada fa un mes, s’espera que unes 60.000 persones vinguin a viure en directe l’espectacle de la Copa del Món de BTT, motiu pel qual enguany s’ha treballat a fons en garantir la mobilitat més còmoda possible per als espectadors, però fent èmfasi en la sostenibilitat a la vegada. Per aquest motiu, s’ha reiterat la importància de l’ús del transport públic durant aquests dies, amb les línies L5 i L6 gratuïtes del 25 al 27 d’agost, així com l’autobús parroquial, que també comptaran amb una ampliació de les freqüències.

Aquestes línies vindran reforçades amb un servei de transport privat que unirà la Massana amb Arinsal, l’arribada del descens i l’arribada del cross-country. També s’habilitaran parades estratègicament ubicades per a facilitar l’accés per a gaudir de l’esdeveniment amb shuttles que permetran accedir a Pal, de forma ràpida i gratuïta. S’haurà de tenir en compte que l’accés per carretera en cotxe estarà restringit als vehicles acreditats i als 250 primers vehicles per a l’aparcament de pagament. Per tant, el transport públic gratuït o el telecabina de la Massana seran les millors opcions.





Camí als Campionats del Món del 2024

La Copa del Món 2023 és el preludi idoni a la gran cita de l’estiu vinent i que ja està marcada en vermell en el calendari: els Campionats del Món de BTT. Després d’haver-los acollit el 2015, l’esdeveniment més important del calendari internacional de BTT tornarà 9 anys després a Andorra i l’estació prepara aquesta edició de la Copa del Món amb més ambició que mai per tal de demostrar, novament, la capacitat d’acollir els esdeveniments internacionals més importants, tal com ha comentat Marticella: “Tot el que estem fent aquests dies va lligat amb els Campionats del Món del 2024, i a l’hora amb la promoció conjunta de la candidatura dels Mundials d’esquí alpí del 2029, a través dels quals es referma que el nostre país pot acollir perfectament esdeveniments majúsculs”.