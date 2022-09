Títol: Tots comptem

Escriptor/a: Kristin Roskifte

Il·lustrador/a: Kristin Roskifte

Editorial: Maeva Young

Pàgines: 64

Edat: A partir de 7 anys

Una obra per a aprendre a comptar? Un llibre joc de buscar i trobar? Una indagació sobre la humanitat elaborada a través de plantejaments senzills? Una obra de ficció que narra fragments de petites històries amb protagonistes ben diferents? Tots comptem és una mica de cadascuna d’aquestes propostes i tot alhora.

Un barrig-barreig que sap conjugar elements del joc i de la ficció per a construir una reflexió a l’abast dels més petits sobre la diversitat i sobre la importància de descobrir que tots comptem, per molt insignificants que semblin les nostres vides.

La polisèmia de la paraula «comptar» provoca un joc que s’entrelliga al llarg de les pàgines de forma original, fent que la mirada del o la lectora vagi aturant-se en petits detalls que el text només insinua. Un text que funciona a la base com un clàssic llibre de comptatge, però que utilitza els recursos de la narració per a incitar a explorar les il·lustracions.

El lector més atent sabrà anar trobant (amb les relectures) diferents relacions entre alguns dels personatges i podrà establir-ne d’altres gràcies a petits elements o objectes que apareixen formant part de diferents dobles pàgines. També es quedarà encuriosit per algunes de les afirmacions, que no podrà resoldre observant només les imatges.

La proposta gràfica conjuga dibuixos de línia fina en blau per a esbossar els escenaris per on transcorren les múltiples històries amb formes humanes elaborades a partir de la taca i del color. El resultat és una proposta acolorida i plena de moviment on trobem centenars de personatges en situacions i moments de la vida ben diferents.

Al final, una doble pàgina plena de preguntes (algunes banals i d’altres molt filosòfiques) incita a tornar a recórrer les pàgines del llibre, parant ara l’atenció en aspectes molt concrets. Una altra doble pàgina ens conta algunes intimitats d’alguns d’aquests personatges, convidant el lector a identificar-se amb alguns d’ells o a imaginar les vides de la resta de personatges que habiten les pàgines del llibre.

Una proposta suggeridora que li va valer a la il·lustradora noruega Kristin Roskifte el Premi de Literatura Infantil i Juvenil del Consell Nòrdic l’any 2019.

Anna Juan / Clijcat / Faristol