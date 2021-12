Tot preparat al Bosc Màgic de la Seu d’Urgell per acollir el Tió de la Freita

La Seu d’Urgell celebrarà aquest pròxim divendres 24 de desembre, de cinc de la tarda a vuit del vespre, el tradicional Tió de la Freita, a l’espai Bosc Màgic, ubicat al Parc del Cadí.

Per participar en aquest acte nadalenc del Món Màgic de les Muntanyes, els infants hauran de portar el seu bastó. També es recomana que hi posin un picarol per tal de picar ben fort amb el so d’aquesta petita esquella.

Durant la celebració del Tió de la Freita es comptarà amb l’animació musical a càrrec d’Ivan Caro i Pilar Planavila. Els nens i nenes també estaran acompanyats pels Minairons i els escrofus que els ajudaran a picar ben fort el tió. Com a novetat d’aquest Nadal, hi haurà també l’Ot i l’Urgell, els protagonistes de l’obra de teatre El Rescat dels Minairons.

Val a dir també que tot i el moment que estem vivint, pel que fa a la situació sanitària actual, l’activitat del Tió de la Freita s’ha adaptat tenint en compte totes les mesures de seguretat anticovid. Es demana que els infants que participin en aquesta activitat vagin acompanyats per una persona adulta.

Des de l’Àrea d’Infància de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, organitzadora d’aquesta activitat nadalenca, es vol agrair la col·laboració de l’Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell, PEUSA, alumnes de l’Aula Oberta de l’Institut la Valira, Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet, Cooperativa Cadí, Club Social El Picot, Torrons Vicenç, Cavall Fort, UBSU, Patates Buffet, Consell Comarcal de l’Alt Urgell i a Ràdio Seu. També es vol fer arribar un especial agraïment als treballadors de la brigada municipal perquè sense la seva col·laboració aquest acte no seria possible.