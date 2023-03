Tot Nòrdic: La majoria de les estacions d’esquí nòrdic tanquen els circuits

Comunicat de neu de Tot Nòrdic, del 13 al 17 de març (RàdioSeu)

La majoria d’estacions d’esquí nòrdic del Pirineu ja han tancat les seves àrees per a la pràctica d’esquí de fons, com a conseqüència de la forta pujada de temperatures d’aquest cap de setmana passat, quan es van situar molt per damunt de les habituals per l’època. Tot i que ara fa tot just deu dies els circuits encara presentaven molt bones condicions, aquest canvi de temps ha fet que la neu es fongués molt ràpidament a cotes baixes i ha forçat la mesura.

Segons ha informat Tot Nòrdic, a data d’avui, només Lles de Cerdanya manté oberta una àrea de 2 quilòmetres per a poder practicar fons, tant entre setmana com el cap de setmana. L’estació cerdana també té en funcionament l’àrea de raquetes.

Tot plegat, amb gruixos d’entre 15 i 30 centímetres de neu primavera. També segueixen oferint l’àrea de raquetes de neu Guils-Fontanera i Tavascan, tot i que de cara a aquestes últimes setmanes de temporada l’estació pallaresa -que és la que té millor reserva de neu- només obre els caps de setmana. Totes elles també disposen de serveis com bar, restaurant, refugi o lloguer de material.

Pel que fa a l’Alt Urgell, Sant Joan de l’Erm ja ha tancat circuits i manté en funcionament els serveis de bar, restaurant i refugi. En canvi, Tuixent-la Vansa ja ha donat la temporada per finalitzada a tots els efectes.