Tot Nòrdic amplia l’oferta turística amb rutes dedicades al patrimoni

Les estacions d’esquí nòrdic de l’Alt Urgell i la Cerdanya, que formen part de la marca Tot Nòrdic, promocionaran des d’aquesta temporada el patrimoni natural i cultural que es pot trobar als seus circuits i als municipis dels quals formen part. L’objectiu és que aquesta activitat esdevingui un reclam turístic tant per a la temporada d’esquí de fons i raquetes com per a la resta de l’any, en els mesos en què no hi ha neu.

La nova acció promocional és possible mitjançant la col·laboració amb el Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya, que gestiona en aquestes dues comarques els ajuts europeus Leader. És precisament mitjançant aquesta línia de subvencions com es finançarà la senyalització de cinc itineraris vinculats a l’entorn de cadascuna de les estacions: Sant Joan de l’Erm, Tuixent-la Vansa, Lles de Cerdanya, Aransa i Guils-Fontanera. Les rutes es podran fer amb raquetes de neu a l’hivern i a peu la resta de l’any.

Eva Múrcia, tècnica del Consorci, ha explicat a RàdioSeu que “aquest és un dels projectes estratègics amb agents del territori” que impulsen des d’aquest òrgan i que dóna continuïtat a la col·laboració que ja van establir l’any 2016 amb la Mancomunitat de Municipis per a la Promoció de l’Esquí Nòrdic, que va consistir en la creació d’una imatge comuna sota la marca Tot Nòrdic. Múrcia ha remarcat que mantenien la “inquietud per a seguir col·laborant” amb aquestes estacions, per la importància que tenen a les valls on estan ubicades, i que ara l’objectiu és ajudar a “desestacionalitzar el turisme i l’activitat” i que aquests espais tinguin activitat tot l’any.

Adreçades al públic familiar

El disseny dels itineraris el duu a terme el naturalista urgellenc Jordi Dalmau, director de l’empresa Aubèrria, i estaran dissenyades específicament per a les característiques de cada estació. Eva Múrcia ha detallat que la indicació dels recorreguts es complementarà amb l’edició de fitxes pedagògiques “bastant pensades per a un públic familiar i per a les escoles”. Actualment s’està ultimant les temàtiques que s’hi inclourà, tot i que la senyalització ja es començarà a fer aquest octubre, per tal que ja estigui disponible per a l’inici de la temporada d’hivern 2022-2023.

Simultàniament, Tot Nòrdic ultima aquests dies la preparació de la nova campanya de neu, que com és habitual donarà a conèixer aquest mes a la Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell. El certamen urgellenc sol coincidir amb l’inici de la venda d’abonaments de temporada a preu reduït. A més de les cinc estacions de l’Alt Urgell i la Cerdanya, el forfet conjunt també permet accedir als circuits de Tavascan i Virós-Vallferrera, al Pallars Sobirà, i inclou invitacions de dia per a les estacions d’esquí alpí del grup FGC.