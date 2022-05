Tot el que necessites saber de l’al·lèrgia de primavera

Les al·lèrgies a la primavera són una de les principals preocupacions dels qui les sofreixen. Encara que els antihistamínics són molt efectius per a alleujar els símptomes, a la primavera augmenta de manera notable la simptomatologia.

L’al·lèrgia és una reacció exagerada de l’organisme davant un al·lergogen, una substància que percep com a nociva, però que en realitat no ho és. El contacte posa en marxa una resposta immunitària que es manifesta en diferents òrgans.

El pol·len d’algunes plantes és el principal agent que causa l’al·lèrgia a la primavera. L’al·lèrgia al pol·len té un caràcter estacional molt marcat, i el quadre pot ser de caràcter lleu i provocar únicament molèsties nasals, o greu si afecta el sistema respiratori i ocular. Els símptomes més comuns són: congestió nasal, esternuts, llagrimeig, tos seca i dificultat respiratòria.

És fonamental saber diferenciar entre els símptomes propis d’un refredat comú amb els de l’al·lèrgia primaveral. Una persona que sofreix al·lèrgia primaveral manifesta els símptomes durant tota l’estació, mentre que si es tracta d’un refredat, a penes duren uns pocs dies.

Encara que no hi ha cap mesura 100% infal·lible per a evitar l’al·lèrgia primaveral, sí que hi ha alguns trucs:

A l’hora de viatjar amb cotxe, és aconsellable mantenir les finestretes tancades.

A casa, el més aconsellable és ventilar totes les habitacions a primera hora del matí durant quinze o vint minuts, i després mantenir-les tancades.

Cal evitar sortir al carrer en els dies de més pol·linització, així com quan hi hagi més vent. A l’hora de fer activitats esportives, el millor és practicar-les en espais tancats.

Encara que cap remei casolà curarà l’al·lèrgia primaveral, sí que hi ha diversos que són estupends per a combatre els símptomes:

Els bafs amb fulles d’eucaliptus obren les vies respiratòries i afavoreixen l’expulsió de la mucosa.

Prendre dues culleres de vinagre de poma dissoltes en aigua tres vegades al dia per a respirar millor i reduir el mal de coll.

És essencial tenir la casa neta perquè estigui lliure de fongs i pol·len.

Els cítrics són excel·lents per a combatre l’al·lèrgia primaveral gràcies al seu alt contingut en antioxidants i vitamina C.

Per centromujer.republica.com / AMIC – Tot Sant Cugat