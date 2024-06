Coberta del llibre “Tot el que mai ens vam dir”, d’Sloan Harlow

Títol: “Tot el que mai ens vam dir”

Autor: Sloan Harlow (traducció: Anna Puente Llucià)

Pàgines: 352

Editorial: Fanbooks

Han passat uns mesos des que la Hayley, la millor amiga de l’Ella, es va morir en un accident. Ara ella ha tornat a l’institut i intenta reprendre la seva vida diària, però tot li recorda la Hayley, inclòs el Sawyer, el seu xicot. Davant del desconsol dels alumnes, el psicòleg de l’escola proposa organitzar un grup de dol, i l’Ella i en Sawyer comencen a apropar-se. Després d’unes sessions, l’Ella s’adona d’una cosa esgarrifosa… està enamorada del xicot de la seva amiga morta.

A mesura que l’Ella descobreix que res del que la Hayley li havia explicat sobre la seva relació amb en Sawyer era veritat, també troba en ell alguna cosa irresistible. Potser és el dolor. O potser els seus desitjos, trencats per la tragèdia. O és que potser hi ha alguna cosa més fosca i complicada de la qual l’Ella no es pot allunyar?





Font: lacasadellibro