Quant al seu aspecte, per fora és un formatge d’ escorça dura , que va des del color groc al negre (si no se li ha retirat la floridura). Per dins, és compacte, amb una olor làctia, de sabor un xic àcid i fort, que es torna picant com més curat. La seva textura va des de mantegosa en els més suaus, fins a grumosa en els més curats.

I per últim s’han de complir altres requisits de composició com són:

Un pH d’entre 6,5 i 7.

Un mínim de 6,5% de matèria Grassa

Absència de productes medicamentosos

Un 4,5% mínim de proteïna

Un punt crioscòpic igual o menys a -0,550 °C.

Tot això no significa que no hi hagi altres formatges elaborats a la Manxa que tinguin una qualitat igual o superior a aquesta, sinó que simplement, no entren dins del Consell Regulador, òrgan que recolza i garanteix la seva autenticitat.