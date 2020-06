Tot Catalunya entra en fase 3 a partir de demà

El Ministeri de Sanitat del Govern espanyol ha autoritzat que les regions sanitàries de Barcelona, Metropolitana Nord, Metropolitana Sud i Lleida passin a la fase 3 a partir d’aquest dijous. Per tant, tot Catalunya estarà a l’última fase de la desescalada. Això vol dir que els andorrans podran circular també per tot Catalunya.

La decisió s’ha pres després d’una reunió bilateral aquest dimecres a la tarda entre el ministre de Sanitat, Salvador Illa, i la consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Alba Vergés. Illa i Vergés han coincidit que la situació epidemiològica de Barcelona i Lleida permet el canvi de fase dins del pla de transició cap a una nova normalitat.

El pas a la fase 3 serà vigent aquest dijous, a partir del moment de la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). Amb aquest pas a la fase 3, la Generalitat recuperarà les plenes competències per regular la desescalada i la mobilitat ja serà lliure a tot el país.

El pas a la nova normalitat, en mans de la Generalitat

El govern de la Generalitat anunciarà aquest dijous quan passarà Catalunya a la nova normalitat i quines mesures s’hi aplicaran. De fet, podria ser que la fase 3 al conjunt de Catalunya durés menys de tres dies, si el govern català decideix avançar l’entrada a la nova normalitat abans del final de l’estat d’alarma, vigent fins a la mitjanit de dissabte a diumenge.

La Generalitat va demanar aquest dilluns que tot Catalunya passés a la fase 3. Aquest dimecres, el ministre de Sanitat ha dit en una entrevista al programa “Els matins” que “es donen les condicions perquè Lleida i Barcelona passin a fase 3” i ha remarcat que, “a Catalunya, les coses s’han fet bé i amb molta cura”.

Fins avui, únicament Barcelona, les regions metropolitanes i Lleida es mantenien a la fase 2. Aquest dilluns, Girona i la Catalunya Central van entrar a la fase 3. I les regions sanitàries de les Terres de l’Ebre, l’Alt Pirineu i Aran i el Camp de Tarragona hi eren des de la setmana passada.

Què es pot fer a la fase 3

En la fase 3, s’eliminen completament les franges horàries per sortir al carrer, que en la fase 2 encara es mantenien per a les persones més grans de 70 anys.

Els bars d’oci nocturn i les discoteques podran obrir amb un 30% d’ocupació però sense utilitzar les pistes de ball. Els bars i restaurants podran omplir els espais interiors fins al 50%.

Pel que fa a teatres, cinemes i auditoris, poden obrir amb un màxim del 50% de l’aforament i amb les localitats preassignades. Els museus podran admetre grups de fins a 20 persones, i les biblioteques poden acollir fins al 50% de l’aforament.

Els comerços podran obrir amb un 50% de l’aforament i els centres comercials podran ocupar un 40% de l’aforament de les zones comunes.

Els gimnasos i equipaments esportius ja podran funcionar sense cita prèvia i els casals, ludoteques i activitats a la natura per a nens i joves podran funcionar amb un 30% de l’aforament, amb un màxim de 80 persones en espais tancats i 200 a l’aire lliure.

Els casaments i convits es podran celebrar amb un màxim de 150 persones a l’aire lliure i 75 en espais interiors. Als funerals i enterraments podran acudir-hi un màxim de 50 persones i les vetlles funeràries podran fer-se amb, com a molt, 50 persones a l’aire lliure i 25 persones a l’interior de locals. Les misses i altres celebracions religioses podran fer-se amb un aforament màxim del 75%.

En el transport públic, trens, metros i autobusos podran omplir tots els seients, en comptes del 50% com fins ara. En cas que s’hagi de viatjar dret, hi podrà haver un màxim de dues persones a cada metre quadrat.

En automòbils, ja siguin taxis o vehicles privats, hi podran viatjar dues persones per filera com a màxim. Però si els que utilitzen el cotxe conviuen al mateix domicili poden ocupar totes les places disponibles.

A les motos, tant el conductor com el possible acompanyant hauran de viatjar amb guants.

De tota manera, el fet que els governs autonòmics recuperin les competències en l’última fase de la desescalada permet que hi hagi canvis en algun d’aquests punts.

CCMA