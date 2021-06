Tot a punt per celebrar la Re-Trobad@ Esportiva de Residències de la Seu d’Urgell, Cerdanya i Andorra

El dilluns 28 de juny s’inaugurarà la Re-Trobad@ Esportiva de Residències 2020-21.Aquesta trobada està adreçada a gent gran que viu en residències i consisteix en una jornada esportiva en la qual es realitzen diverses proves per a totes les persones residents que han estat entrenant durant tot l’any.

Aquesta edició, però, comptarà amb alguns canvis substancials atenent a la situació sanitària actual. Així, la primera novetat, és el canvi de nom: Re-Trobad@ Esportiva de Residències 2020-21, especificant d’una manera especial que enguany es poden tornar a trobar, acollint alhora de manera simbòlica el 2020, any en què no es va poder dur a terme aquest esdeveniment.

Una altra novetat d’aquesta Re-Trobad@ és que no serà presencial i cada residència organitzarà i realitzarà a cada centre les diferents proves establertes durant la setmana del 28 de juny al 2 de juliol.

Enguany, com en edicions anteriors, hi participen centres residencials del Principat d’Andorra així com de la comarca de l’Alt Urgell i de la Cerdanya. Concretament hi participaran la Residència Clara Rabassa d’Andorra; el Centre Sociosanitari El Cedre d’Andorra; la Llar de Sant Josep de la Seu d’Urgell; la Residència Sant Roc de Bellver de la Cerdanya; la Fundació Hospital de Puigcerdà i la Fundació Sant Hospital de Sa Seu d’Urgell.

Tots els participants podran seguir per streaming, des de les seves respectives residències, l’acte d’inauguració el dia 28 de juny, i el de cloenda el 2 de juliol. Per aquests actes, es comptarà amb la participació de l’Arquebisbe d’Urgell, Joan Enric Vives; l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega; i la Ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat del Govern d’Andorra, Judith Pallarès.

A més, es comptarà amb les actuacions del Cor Rock d’Encamp, Líquid Dansa i els grups de cambra i piano del Conservatori de Música dels Pirineus i de l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell, així com la col·laboració de representants de residències, d’amics i voluntaris de la Trobada amb missatges d’ànims i esperança.

D’altra banda, el mateix dilluns 28 de juny es penjarà al canal de Telegram de Gent Gran Alt Urgell https://t.me/GentGranAltUrgell l’enllaç per poder veure l’acte d’inauguració, i el dia 2 de juliol es penjarà l’enllaç de l’acte de cloenda.