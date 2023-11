Tot a punt per al Gran Recapte solidari d’aliments 2023

Torna el Gran Recapte! Torna a Catalunya la campanya que té com a objectiu cercar donacions d’aliments per a les famílies més vulnerables en aquestes dates tan properes com són les festes nadalenques. Igual que en altres edicions, nombrosos voluntaris s’ubicaran a les entrades de mercats i supermercats tot esperant la solidaritat dels clients que van a fer les seves compres.

Aquest 2023, la campanya de recollida d’aliments del Gran Recapte se centralitzarà el divendres i el dissabte, 24 i 25 de novembre. També es poden fer donacions econòmiques als caixers dels supermercats fins al 30 de novembre i, per la web del Gran Recapte o mitjançant BIZUM al 33596 fins al dia 15 de desembre.

L’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC) -en la qual s’hi troba adherit aquest mitjà de comunicació andorrà, Fòrum.ad-, col·labora en aquesta causa solidària des de ja fa nombroses edicions.