Tot a punt per al 12è Torneig Ciutat de la Seu d’Urgell de bàsquet per a persones amb altres capacitats

La capital alturgellenca tornarà a celebrar, després de dos anys d’interrupció a causa de la pandèmia, el Torneig Ciutat de la Seu d’Urgell de bàsquet per a esportistes amb diversitat funcional, que enguany celebra la 12a edició sota el lema L’Energia del Pirineu.

Així ho han anunciat aquest dijous al migdia el president del club organitzador l’AE Sedis, Pere Porta, i el coordinador de l’equip Sedis Airam Peusa, amfitrió d’aquest torneig que hi participa amb dos equips, Pep Mora. En la presentació del torneig de bàsquet per a jugadors amb diversitat funcional també hi ha intervingut per part de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell la tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones, Marian Lamolla, i el tinent d’alcalde i regidor d’Esports, Carlos Guàrdia, així com la directora del Departament de Finances i Mercats de Peusa, Gemma Moliné.

En la seva intervenció, Pere Porta, president de l’AE Sedis, ha remarcat que “enguany que celebrem la dotzena edició del Torneig Ciutat de la Seu d’Urgell, li hem posat el nom ‘L’Energia del Pirineu’, que a part de fer referència a l’empresa Peusa, el nom té molt sentit després de dos anys de no poder-se organitzar. Estem molt contents que aquest 2022 es pugui tornar a celebrar, ja que pel club és molt important”.

El president de l’AE Sedis ha volgut agrair a Peusa, empresa patrocinadora del torneig, així com a tots els col·laboradors que fan possible organitzar-lo: Cooperativa Cadí, Fundació Llar Cristina Maria Maestre, CaixaBank, Centre Claror, Creu Roja, FEDIC, la Representació Territorial de Lleida de la Federació Catalana de Basquetbol, la Diputació de Lleida, Esport Cat, Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

“Des de Peusa, empresa que col·labora des de ja fa temps amb diverses entitats que tenen una incidència molt marcada en activitats socials en el territori, i en aquest cas en el projecte del Sedis Airam ens fa especial il·lusió col·laborar-hi perquè de fet és el primer equip d’aquest club amb qui vam començar a col·laborar. Desitgem que el torneig sigui tot un èxit, i molta sort a tots els participants i desitgem que continuï sent un referent a Catalunya”, ha manifestat Gemma Moliné en nom de Peusa.

Per la seva part, la tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones de l’Ajuntament urgellenc, Marian Lamolla, ha destacat els vincles de relació entre nois amb capacitat diverses que s’estableixen en aquest torneig. “Crec que aquesta xarxa de relacions, juntament amb l’esforç col·lectiu, la humanitat, l’exigència i la companyonia són els principals valors que intenta transmetre sempre l’esport, i d’això n’és un clar exemple el Sedis Airam“.

El torneig: 17 equips de 12 clubs de Catalunya i Andorra

L’explicació del funcionament del torneig ha anat a càrrec de Pep Mora, entrenador de l’equip Sedis Airam Peusa la Seu d’Urgell organitzador d’aquest esdeveniment. Mora ha explicat que aquest torneig hi prendran part 17 equips de 12 clubs, fet que comportarà que ens donin cita a la zona esportiva municipal de la Seu d’Urgell 300 persones: 160 esportistes, i la resta seran tècnics, acompanyants i familiars vinguts d’arreu de Catalunya i d’Andorra.

El torneig, tot i no ser competitiu, s’organitza en dos grups (A i B) segons els nivells de joc dels equips. A més a més del Sedis Airam Peusa la Seu d’Urgell, amfitrió del torneig, els clubs participants són: Joventut de Badalona, Penya Barcelonista Vilassar de Mar, Alba Tàrrega, Asvolcall Down Lleida, Únics Cerdanya, Horitzó Pineda, Kedem Blanes, Amisol Solsona, Bàsquet Ribes-Junts en Acció, Xamfrà Sant Feliu i Morabanc Escaldes-Engordany.

Durant tot el matí, entre les deu i les dues del migdia, es disputaran tres partits de forma simultània a les pistes del Palau d’Esports. Els enfrontaments tindran una durada de 20 minuts dividits en dues parts, a temps corregut.

Novament, el torneig també ha previst un partit final a la pista central entre els dos equips primers classificats del nivell A.

La jornada de bàsquet inclusiu finalitzarà amb un dinar de germanor entre tots els clubs participants que tindrà lloc a la pista polivalent de la zona esportiva municipal de la Seu d’Urgell.

Per la seva part, el regidor d’Esports de l’Ajuntament urgellenc, Carlos Guàrdia, ha subratllat que “com a ‘Ciutat d’Esports’ que és la Seu d’Urgell també concep l’esport com a eina de cohesió i inclusió social, i el Sedis Airam i el Torneig Ciutat de la Seu d’Urgell en són un clar exemple”. Guàrdia també ha volgut fer una crida als urgellencs i urgellenques a omplir les graderies del Palau d’Esports aquest dissabte per animar a les 160 jugadores i jugadores que participaran en aquest torneig de bàsquet.