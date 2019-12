La Seu d’Urgell estrenarà aquest pròxim dissabte 21 de desembre l’espectacle popular i participatiu ‘El Rescat dels Minairons’, una obra de teatre original que s’emmiralla en les tradicionals representacions dels ‘pastorets’, amb una història nadalenca que té els ‘minairons’ com a protagonistes, i l’Ot, la Urgell i el Peirot, com a personatges principals.

‘El Rescat dels Minairons’ és un projecte teatral de Pirineus Creatius, dirigit per Joel Pla i Dasha Lavrinienko, que ha tirat endavant amb tot el suport i la complicitat de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, l’origen del qual es va iniciar ara fa quinze anys quan es va apostar per la construcció d’un relat de Nadal propi, sota el paraigua del programa ‘El Món Màgic de les Muntanyes’, basat en la singularitat del tió. Partint de l’imaginari popular i tradicional com ara els Minairons, el Peirot o el tió es va originar un primer relat amb el conte “El tió de la Freita”, d’Albert Galindo.

Aquesta història de màgia on nens, nenes i minairons en són els protagonistes ha anat arrelant amb força entre les joves famílies urgellenques. Uns anys més tard, la mateixa narració va donar origen a unes cançons que van servir per un projecte social que va concretar-se en una cantata infantil, de la mà de Pilar Planavila i Ivan Caro: “La cantata dels Minairons”. Des de llavors els nens i nenes no només coneixen el conte sinó que també canten les cançons amb els mateixos personatges.

De tot això, ara fa dos anys Pirineus Creatius va proposar convertir la mateixa història en una obra de teatre. Una obra pensada per ser representada per les festes de Nadal i amb un to molt similar al dels tradicionals pastorets. El primer pas va ser l’adaptació d’aquest conte al teatre, a càrrec del guionista Agustí Franch i de la que l’any passat ja se’n va fer una lectura dramatitzada.

Tradició nadalenca del Pirineu i activitat de cohesió social

Aquesta obra teatral defuig d’un espectacle de teatre aficionat al tractar-se d’una producció multidisciplinària amb teatre, cant coral, dansa, música en directe, titelles, teatre d’ombres i animació de carrer.

Tot i ser la primera edició del que vol convertir-se en una tradició nadalenca del Pirineu, la producció compta amb la participació directa de més de 150 urgellencs i urgellenques entre actors i actrius, músics, dansaires, productors, tècnics i voluntaris.

‘El Rescat dels Minairons’ es concep com una activitat de cohesió social que vol ser un punt de trobada de persones, de creació col·lectiva. Aquest espectacle és una oportunitat per unir i mostrar el teixit social i cultural de la Seu d’Urgell, en el que serà una oportunitat per promoure la cohesió social dels veïns i veïnes de la ciutat. Concretament s’ha prioritzat la participació de l’Escola Municipal de Música, l’Escola Municipal de Dansa, la Comunitat Islàmica i el Taller Claror.

Dies i horaris de les funcions

L’espectacle, tot i no ser infantil, està adreçat a tots els públics. Les funcions seran representades al teatre del col·legi La Salle de la Seu d’Urgell els dies 21 i 28 de desembre a les set de la tarda; el 29 de desembre a les sis de la tarda; i el 4 de gener a les set de la tarda.

Des de Pirineus Creatius es recomana arribar abans de l’hora d’inici ja que, vint minuts abans de l’espectacle, el públic podrà accedir al teatre fent un recorregut de teatre immersiu que els portarà a viure la història que veuran representada, com si ells en fossin els protagonistes.

Les entrades es poden comprar a les Oficines de Turisme de la Seu d’Urgell (Carrer Major, 8 i Passeig Joan Brudieu 15), al Parc de Nadal de la Seu d’Urgell els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre i també es poden adquirir en línia a través del web pirineuscreatius.org

El preu de les entrades és de 10€ a taquilla una hora abans de l’inici de l’espectacle, de 8€ anticipada general i de 6€ per a menors de 18 anys o majors de 65. També s’apliquen descomptes per a grups.