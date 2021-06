Tot a punt per a l’arribada del Tour de France 2021

Amb aquesta serà la sisena vegada que el Tour de France torna a Andorra i, tal i com ho va fer en l’última ocasió, el 2016, el Principat acollirà una arribada, una jornada de descans i una sortida.

Serà de l’11 al 13 de juliol amb una arribada al centre d’Andorra la Vella procedent de Céret i després de passar pel port d’Envalira i la collada de Beixalís. Precisament el Port d’Envalira serà el punt més alt (2.408 m) de l’edició d’enguany del Tour.

D’aquesta manera, s’ha previst un important desplegament logístic per acollir aquest esdeveniment esportiu. Així mateix han explicat avui tots els detalls el director de Producte i Nous Projectes d’Andorra Turisme, Enric Torres, acompanyat del director del departament de Mobilitat, Jaume Bonell, i el cap de la unitat de Seguretat Ciutadana, Ramon Torné, en una presentació realitzada en streaming.

En concret, la 15a etapa del Tour donarà el seu tret de sortida a la ciutat francesa de Céret a les 12h20 i es preveu que l’arribada al Pas de la Casa sigui a les 16h31. Després de passar pel Port d’Envalira baixarà fins a Encamp, pujarà la Collada de Beixalís i es farà el descens a Andorra la Vella amb un esprint a l’avinguda Tarragona fins arribar a la línia de meta a l’encreuament amb el carrer Esteve Dolsa.

Afectacions a la circulació de vehicles durant el Tour

En aquest sentit, hi haurà afectacions de trànsit i restriccions de mobilitat. De fet, el muntatge de la zona de meta obligarà a modificar la circulació de l’avinguda Tarragona en dues fases. La primera, a partir de les 22h del dissabte 10 de juliol quan la circulació serà pel dos carrils que normalment són en sentit pujada, utilitzant un carril per cada sentit i la segona, a partir de les 4h del diumenge 11 de juliol quan es tallarà per complet la circulació, entre les rotondes de la Comella i del Km 0.

Al llarg dels dos últims quilòmetres abans de meta, es col·locarà una renglera de tanques als dos costats del tram final de l’itinerari des de la rotonda de la Dama de Gel fins a la línia d’arribada. La instal·lació d’aquestes tanques abans de meta es durà a terme el dissabte 10 de juliol a partir de les 17h, deixant les sortides de vehicles i alguns passos de vianants operatius.

Alguns aparcaments d’Andorra la Vella, en concret els del Parc Central, Prada Guillemó, Parc Central 2, i el de l’Estació Central s’ocuparan per l’organització, des de les 17h del dissabte 11 de juliol fins a les 22h del diumenge 12 de juliol.

Així, tots aquells espectadors que vulguin arribar a la zona de meta ho hauran de fer a peu i respectant les mesures sanitàries vigents. En aquest sentit, serà obligatori dur mascareta si es produeixen aglomeracions de públic.

Respecte les persones que s’hagin de desplaçar en vehicle el diumenge 11 de juliol s’aconsella que circulin pels trams de carretera afectats abans de les 13h o bé després de les 18h. Tots els horaris de talls de carreteres són aproximats i poden variar en funció del desenvolupament de la cursa.

El Cos de la Policia, el Departament de Mobilitat, els Serveis de Circulació Comunals implicats i el Departament de Protecció Civil han previst un dispositiu preventiu viari per al correcte desenvolupament de l’etapa. Aquest dispositiu es coordinarà des del Centre de Comandament Avançat i resoldrà qualsevol incidència dins i fora del recorregut ciclista i/o en àrees del país afectades per la cursa.

En total, 147 efectius del Cos de la Policia, 65 agents de circulació de les parròquies d’Encamp, Canillo, la Massana, i Escaldes-Engordany i Andorra la Vella i 80 voluntaris vetllaran pel bon desenvolupament de la cursa.

La circulació a les carreteres afectades es tancarà a partir del pas del cotxe pilot del Servei de Policia amb banderes vermelles i s’obrirà novament després del pas del motorista del Servei de Policia amb banderes verdes. Una vegada passi el vehicle amb les banderes vermelles, no es deixarà passar cap tipus de vehicle, incloses les bicicletes.

S’ha editat un fulletó per informar a la ciutadania sobre totes les afectacions viàries. Així mateix tota la informació respecte les afectacions de trànsit es podrà seguir a través del web www.mobilitat.ad i les seves respectives xarxes socials.

L’endemà, el dia 12 de juliol hi haurà una jornada de descans a Andorra i el 13 de juliol es donarà el tret de sortida des del Pas de la Casa a les 13h05 a la rotonda de la l’avinguda del Consell General per endinsar-se ja en territori francès fins a Saint-Gaudens.

El Tour, un reclam mediàtic internacional

El Tour és un dels esdeveniments esportius més mediàtics a nivell global i prova d’això és que es retransmet a 190 països d´arreu del món, a 100 cadenes de televisió, 60 de les quals ho retransmeten en directe. Les dues etapes andorranes es retransmetran íntegrament per TF1. A part de la televisió, aquesta prova esportiva compta amb 8,7 milions de seguidors a les xarxes socials.

Un dels principals atractius per als espectadors i aficionats al ciclisme és la Caravana publicitària que acompanya al Tour. A Andorra seguirà el mateix recorregut que la prova ciclista.