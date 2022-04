Tot a punt per a l’arribada a Andorra del Tour Auto 2022

Tot està a punt perquè a primera hora de la tarda d’aquest dissabte, 30 d’abril, arribi al nostre país la 31a edició del Tour Auto, la prova de carretera reservada a vehicles clàssics i històrics de competició amb més prestigi a escala mundial. La que arribarà a Andorra serà la cinquena i última etapa que haurà començat a primera hora del dia a Pau i conclourà en el Parc Central d’Andorra després de la disputa a Ordino de l’última cronometrada de cursa.

La cinquena i última etapa sortirà de Pau a les 7.30 del matí. Després d’un itinerari en territori francès que inclourà dues proves especials en carreteres de muntanya, el Tour Auto 2022 travessarà la frontera de Pas de la Casa al voltant de les 15.30 hores per dirigir-se a continuació a Ordino via túnel d’Envalira, recorrent la CG-2 fins a enllaçar amb la CG-3.

Una vegada a Ordino, els cotxes faran un breu reagrupament de 20 minuts al Camp de la Tenada abans de circular breument pel centre històric i dirigir-se al Coll d’Ordino per disputar la 14a i última especial cronometrada de la cursa, que té una longitud total de 9,2 km i està previst que el primer cotxe la iniciï a les 16.36 hores.

El cos de comissaris d’ACA Esportiva ha estat planificant el desenvolupament d’aquesta prova especial en carretera tancada, per a la qual es mobilitzaran més de 30 persones entre comissaris, oficials i personal sanitari, totes elles amb llicència FIA. Els participants en velocitat sortiran a la cronometrada en intervals d’1 minut i els de regularitat cada 30″. En primer lloc, sortiran els participants de regularitat, a partir de les 16.36 hores, i a continuació els de velocitat, el primer cotxe a partir de les 17.35 hores.

En finalitzar el tram, els participants es dirigiran a Canillo, Encamp, Escaldes-Engordany i Andorra la Vella, on després de passar per la Plaça Rebés circularan per l’Avinguda Meritxell i el carrer Prat de la Creu, posant punt final al seu recorregut a l’aparcament del Parc Central, on està previst que el primer cotxe arribi a les 17.30 hores.

Tots els aficionats que ho desitgin podran visitar aquest parc i admirar els vehicles que romandran exposats en aquest lloc fins a les 21 hores. L’accés al parc serà de pagament i els menors de 12 anys acompanyats d’un adult podran entrar gratuïtament. A més de poder contemplar els cotxes, per als més petits hi haurà un espai, el Mini Tour, dedicat a la conducció i en el qual podran practicar amb un mini Ferrari creat per a l’ocasió. L’accés a aquest espai serà gratuït.

Per a completar la jornada, el complex esportiu Prat del Roure d’Escaldes-Engordany acollirà un sopar de gala on es realitzarà el repartiment de premis als millors classificats de l’etapa Pau-Andorra. Després de pernoctar al país, al migdia del diumenge 1 de maig a l’Andorra Park Hotel (Andorra la Vella) es repartiran els premis finals del Tour Auto 2022.

El Tour Auto està organitzat per Peter Auto. Aquesta jornada final andorrana és possible gràcies a les gestions de l’Automòbil Club d’Andorra i ACA Esportiva, en estreta col·laboració amb Andorra Turisme, Andorra Business i els Comuns d’Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Ordino.