Tot a punt per a la setena edició del Workshop Ocupacional la Seu d’Urgell

La setena edició del Workshop Ocupacional tindrà lloc els pròxims dies 19 i 22 de novembre a la Seu d’Urgell, recuperant enguany el format presencial. Així, l’edició 2021 d’aquesta iniciativa, que té com a objectiu millorar l’ocupació de les persones, se celebrarà en dues jornades en lloc d’una com es feia habitualment.

La primera sessió d’aquest workshop ocupacional es realitzarà el pròxim divendres 19 de novembre, a les nou del matí, a la sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell, que constarà de tres xerrades sobre temes fiscals i laborals relacionats amb el treball transfronterer a Andorra.

Prèviament, els i les participants rebran la benvinguda per part de l’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Vilaplana, i la presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Josefina Lladós. Per assistir en aquesta primera sessió del workshop ocupacional cal fer inscripció prèvia a l’enllaç: https://ja.cat/xerrada2021

Trobada entre empreses i demandants de feina

La segona jornada d’aquest 7è Workshop Ocupacional es realitzarà el pròxim dilluns 22 de novembre on tindrà lloc la trobada entre empreses i persones demandants d’ocupació, de deu matí a dues del migdia al Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu (CETAP) de la Seu d’Urgell.

Com en edicions anteriors hi participaran empreses de l’Alt Urgell, Cerdanya i el Principat d’Andorra amb l’objectiu d’afavorir la contractació de persones desocupades. Les empreses provenen de diversos sectors econòmics com l’hostaleria i el comerç, l’administració d’empreses i la informàtica, entre altres.

Les persones candidates que hi vulguin participar en aquestes entrevistes individuals s’han d’inscriure fins el 19 de novembre a les 12 del migdia a l’enllaç: http://ja.cat/workshop2021

El Workshop Ocupacional està organitzat conjuntament per l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, l’Oficina Jove de l’Alt Urgell i el Consorci Alt Urgell Cerdanya amb el suport del Servei Català d’Ocupació i el Govern d’Andorra.