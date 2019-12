Ordino es vesteix de blanc per acollir la cinquena edició de l’ANDORRA WINTER RALLY, que tindrà lloc aquest diumenge dia 22 de desembre. La prova de regularitat per a cotxes clàssics, organitzada per ACA Esport, arrencarà a les 8h del matí a l’aparcament Camp de la Tenada situat en aquesta localitat andorrana. Els equips hauran de completar un total de 6 especials que sumaran 56 km de regularitat controlada en carretera tancada, amb l’arribada prevista a partir de les 15.45h en el mateix lloc de la sortida. El lliurament de premis tindrà lloc a les 17h a la sala La Buna d’Ordino.

Amb les verificacions tècniques acabades, un total de 64 equips estan autoritzats a prendre la sortida d’aquesta prova hivernal, entre els quals hi haurà vehicles de les classes J (vehicles de competició) i de la Hi (vehicles històrics) distribuïts en les tres categories convocades: classe 3 (quatre rodes motrius), classe 2 (dues rodes motrius superiors a 2.0 litres) i classe 1 (2 rodes motrius inferiors a 2.0 litres), tots ells amb el mateix sistema “Regularity Experience” aportat per Blunik.

Així doncs, es prepara una jornada intensa de competició, on es podran veure a grans especialistes en regularitat, molts dels quals recorreran les gelades carreteres andorranes per a provar-se de cara al Rallye Monte-Carlo Historique.

Programa diumenge 22 de desembre de 2019

08.00h Sortida 1r participant, 1a secció

3 trams cronometrats

11.40h Arribada 1r participant, 1a secció

12.00h Sortida 1r participant, 2a secció

3 trams cronometrats

15.45h Arribada 1r participant, 2a secció, final ral·li

17.00h Publicació de resultats i repartiment de premis